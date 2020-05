dades, per fi

El ministeri de Sanitat va presentar ahir el primer estudi realment sistemàtic de presència de la Covid-19 a Espanya. Una mica més de seixanta mil persones (gairebé deu mil a Catalunya) han estat sotmeses a una anàlisi i a una enquesta de símptomes. Enmig del caos de dades de defuncions i de nous casos, que depenen de la manera com es comptabilitza i del nombre de proves realitzades aquell dia, aquest estudi permet veure un primer dibuix homogeni i fiable de què ens està passant. La dada final és que un 5,9% dels catalans han passat el virus, un 26% dels quals sense símptomes. Les dades són molt diverses per territoris: a la província de Barcelona cinc vegades més que a la de Tar-ragona. Malauradament, no tenim dades de la Catalunya Central. L'anàlisi detallada l'hauran de fer els experts, però dos elements destaquen a simple vista: hi ha un percentatge molt baix d'afectats i els que han continuat treballant durant la pandèmia, se suposa que amb mesures de protecció, només s'han infectat un 0,3% més que la resta. Per tant, hi ha una enorme massa d'infectables, però la protecció funciona fins i tot sense quedar-se a casa. Esperançador.