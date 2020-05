cal més claredat

Ahir es va confirmar que, tal com havia estat previst, la Catalunya Central, Girona i Lleida s'afegiran dilluns a la fase de confinament número 1, un pas que permet l'obertura de botigues amb mesures de distanciament però sense limitacions, obertura de terrasses amb restriccions, mobilitat lliure dins l'àrea sanitària i visites a altres domicilis. El marge de llibertat que ofereix aquest nou estatus és prou ampli per fer impossible el control policial. És impossible, per exemple, controlar qui va a visitar qui, i si un cop a casa els reunits es mantenen a dos metres de distància. Segurament no serà així, i segurament els epidemiòlegs ja compten que no serà així. Aquest marge de llibertat conviurà, però, amb normes que hi resulten clarament contradictòries. El Govern de l'Estat va pretendre aconseguir un confinament efectiu dictant normes precises i draconianes que no deixessin cap marge a la iniciativa individual, i ara que la iniciativa individual no és només inevitable sinó necessària, moltes normes resulten contradictòries. El Govern estatal hauria de fer net de tanta contradicció i posar les coses simples i clares sense esperar més.