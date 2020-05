Circular gratis per l'autopista ho pagarem entre tots

En el moment de posar-me a escriure aquestes ratlles, la notícia calenta sobre la mobilitat al Bages acabava de fer-se pública: a partir de setembre, l'ús del tram nord de la C-16 serà gratuït les 24 hores de dilluns a divendres, sense les limitacions de franges horàries que hi ha actualment. Estem parlant de circular pel tram nord i sortir per Sant Vicenç de Castellet o, a l'inrevés, entrar a l'autopista a Sant Vicenç i circular cap al nord. Es tracta, doncs, d'utilitzar aquest tram com a ronda per a la ciutat de Manresa i desestressar la xarxa viària alternativa.

Des del Montepio, evidentment, ens alegrem d'aquest canvi, perquè és una bona notícia per als conductors de les nostres comarques. Però que ningú s'oblidi d'un punt clau: aquesta gratuïtat al final l'acabarem pagant entre tots. Algunes veus ja s'han alçat titllant l'operació de «rescat encobert». De fet, aquestes bonificacions, que sortiran de les arques de la Generalitat i, per tant, dels diners que paguem entre tots, arriben en un moment en què les autopistes han registrat un brusc descens de trànsit i, per tant, d'ingressos, a causa de la crisi de la Covid-19. No vull ser mal pensat, però no sé si és casualitat?

A més, al Montepio, que ens caracteritzem des de fa anys per una lluita incansable perquè la Catalunya Central tingui les infraestructures viàries i ferroviàries que es mereix, volem deixar molt clar que aquesta nova mesura tindrà poc impacte real en la mobilitat del territori, que no dona cap solució al problema de l'accés a l'àrea de Barcelona i que no garanteix la fluïdesa i seguretat del trànsit a la carretera C-55, sobresaturada des de fa anys.

Per tant, benvingut el canvi, però que no sigui moneda de canvi per renunciar a continuar reclamant una solució definitiva a la mobilitat de les nostres comarques. Ser una zona d'embut per al trànsit viari i amb uns trens amb freqüències i vies semblants a fa un segle, no juga a favor de la nostra ciutadania, ni del nostre teixit productiu, ni de les nostres empreses, ni a favor de convertir-nos en un pol d'atracció turística.

Podem fer moltes coses als nostres pobles i ciutats però si no donem una alternativa real d'accés i mobilitat, tant per als bagencs, berguedans o solsonins que han de moure's cap a l'exterior, com per als de fora que venen a veure'ns o a fer negocis, tots els esforços seran en va. Així que, endavant amb cada passet i cada nou avenç, però mantinguem-nos ferms: no volem només les engrunes, volem el pastís sencer!