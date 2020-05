Cultura postcovid

L'Ajuntament d'Igualada ha anunciat un pla específic de suport al sector cultural a través del departament de Promoció Cultural, amb el qual es pretén compensar els efectes nocius que la pandèmia, com passa en altres sectors productius, està tenint també en la cultura, que no ha pogut reprendre encara la seva activitat i que es preveu que tardarà a fer-ho en condicions que li permetin recuperar el to econòmic. És una iniciativa a favor de la cultura que hauria de tenir rèpliques en totes les administracions, especialment en la Generalitat, que haurà de fer un gran esforç tant econòmic com de promoció per retornar l'activitat cultural als nivells previs a l'aturada forçada per la crisi sanitària. De la pandèmia hem de sortir-ne millors, més forts i més ben adaptats a un món en què riscos com el que suposa el SARS-Cov-2 no és, si no, la punta de l'iceberg dels perills de la globalització associada a la descura de l'entorn natural. I, en aquest objectiu global, la cultura ha de ser un pilar fonamental per reconstruir-nos més ben preparats després de la pandèmia.