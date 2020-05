En pro i en contra de la mascareta

Si com algú diu aquest nou virus ha vingut per quedar-se, o per visitar-nos de tant en tant, és probable que temps a venir les mascaretes es converteixin en un complement personal tan habitual com una bufanda, un clauer o unes ulleres de sol. Ara com ara, però, són una murga incòmoda i uniformada que comporta, a més, algunes inconveniències. Entre d'altres, fomenta la baixa autoestima, sobretot quan ets observat amb llàstima i compassió pels gossos que sense morrió i en qualsevol hora del dia et badallen als nassos, amb la boca oberta de bat a bat i amb un somriure de perdonavides a les genives. El mateix somriure que els teus fills no podran lluir, després del turment de dos anys d'ortodòncia a preu d'or. No obstant això, posats a fer balanç, són molts més els avantatges que no pas els inconvenients, donant per descomptada la funció protectora d'aquesta peça contra el virus homicida. D'entrada, l'ús de la mascareta et confereix un cert anonimat, cosa que permet fer el desentès a l'hora d'esquivar monologadors i conferenciants inoportuns i inesgotables. Aquesta mena de boç impedeix que cap intrús et llegeixi furtivament els llavis i t'estalvia de pintar-los, si ets dona, o bé t'empara, si ets home i sempre t'havia fet il·lusió acolorir-te'ls del color de les cireres. Alhora que et protegeix contra el virus, frena l'halitosi dels altres o, si ets tu l'halitòsic, et fa prendre consciència del teu mal alè. Tot i la mascareta, pots mantenir la boca oberta sense perill que hi entrin mosques, refrany que els manresans d'altre temps expressarien així: «Qui tanca la boca, no ensenya les dents». Per als que tenen les orelles molt encastades a les temples, la tibantor exercida per les gomes pot actuar com a mesura correctora. Amb mascareta, per més que ens cansem no hi ha perill que traguem el fetge per la boca i, si som fumadors, ens estalvia uns quants grams de nicotina al cap del dia. També si militem en algun dels partits que no governen ara mateix a l'Ajuntament de Badalona, l'ús de la mascareta ens possibilitarà no ser reconeguts pels votants, i gràcies a la subjecció de les gomes, evitarem el risc que ens caigui la cara de vergonya a terra.