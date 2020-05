ara, mascareta

El Govern central ha anunciat que demà, gairebé dos mesos i mig després de declarar l'estat d'alarma, entrarà en vigor l'obligatorietat de portar mascareta en tots els espais públics tancats, i també en l'espai públic a l'aire lliure on no es puguin garantir dos metres de distància. El responsable sanitari del Govern, Fernando Simón, que mai no ha estat gaire partidari d'obligar a portar mascareta –com molts científics–, va excusar-se dient que no havien dictat l'obligació fins ara perquè no hi havia mascaretes al mercat de forma general. Efectivament: quan l'epidèmia estava en el seu moment àlgid la mascareta era un bé escàs i fer-la obligatòria hauria estat absurd. Ara ja es pot fer. Però ara el moment més complicat ja ha passat. L'efecte absurd resulta doble. Tanmateix, molts ciutadans estaven esperant que l'ús del tapaboques s'imposés per fi, en veure que el desconfinament i el relaxament de les normes estan portant certa gent a mantenir actituds poc prudents que generen legítima preocupació. Tanmateix, caldrà veure si els irresponsables ara es posen la mascareta i la porten bé, per obligatori que sigui.