Formatge i peix en mode Amazon

El confinament ha tancat la indústria del turisme a la Cerdanya i ha deixat l'economia en serveis mínims, els dels estrictament essencials. Molts petits comerciants i empresaris estan fent números per remuntar els negocis. En aquest context, la Cerdanya i el Pirineu han viscut noves experiències comercials que, en alguns casos, han generat fins i tot pics de feina en petites empreses locals. Tant és així que ja no és tan sols el repartidor d'Amazon el que truca a la porta. El confinament ha generat nous canals de distribució en la petita economia local seguint l'èxit de la venda a domicili. És el cas, per exemple, d'alguns formatgers, que, veient que tot l'estoc de l'obrador corria perill de fer-se malbé esperant els futurs visitants, van engegar campanyes de comerç de proximitat. Alguns formatgers de la Cerdanya i l'Alt Urgell s'han passat dies a la carretera repartint una allau de comandes. En aquesta compra s'hi va barrejar el gust pel bon producte i la solidaritat pel veí atrapat en la seva economia. Un altre cas ha estat el de la nova ruta del peix. Molts pobles de les dues comarques que no tenen peixateria, bàsicament tan sols n'hi ha a Puigcerdà i a la Seu d'Urgell, han vist de sobte una nova opció de consum en la venda a domicili d'alguns peixaters, que, com els formatgers, han venut més que mai trucant porta a porta.