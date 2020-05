Si no saben ni comptar...

Mentre Casado acusa Sánchez de rojoseparatista –quina mandra–, m'assabento dels errors en les xifres catalanes i madrilenyes de l'epidèmia. Tants dies comentant si la tendència era més o menys esperançadora, i resulta que era simplement enganyosa.



La Generalitat s'ha vist obligada a reconstruir les estadístiques de contagis i defuncions. Ara podem saber quants n'hi va haver de veritat el trenta de març o el quinze d'abril, però als ciutadans ja no ens serveix de gran cosa. Un hospital va informar de 3.293 contagiats que no ho eren. D'un dia per l'altre el total de casos es va reduir el cinc per cent. Quines altres sorpreses ens esperen?



Més greu és el cas de Madrid, perquè allà no es tracta d'errors involuntaris sinó d'una astuta manipulació de les xifres per aparentar menys contagis dels realment detectats. El Govern de Díaz Ayuso rep diàriament la notificació de les proves de coronavirus amb resultat positiu, algunes efectuades o resoltes el mateix dia, i altres corresponents a dies anteriors, però només fa constar les primeres com a «casos nous». La resta, que són la majoria, les suma a la xifra d'acumulats, i llavors els «casos nous» no quadren amb l'evolució de les xifres totals. Només dos de cada deu contagis identificats apareixen a la dada que publica l'Executiu madrileny.



No sé què és pitjor, que Madrid faci aquesta trampa o que el ministeri de Salvador Illa la incorpori a la seva estadística sense més avís que un nota incomprensible al peu. Com es poden imaginar, la desviació afecta el càlcul del total espanyol, que per tant deixa de ser creïble.



La presidenta madrilenya, elegida pel tripartit de dretes, ha convertit el desconfinament accelerat en la bandera d'una gran batalla contra el Govern espanyol d'esquerres, i amb la manipulació de dades amaga els perills de córrer massa. El seu interès partidista és contrari a l'interès general, que exigeix una informació fiable per part del ministeri. Si una cosa tan senzilla la fan així de malament, podem confiar-los una cosa tan complicada com aturar una epidèmia?