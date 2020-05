Coronalcalde

Es fan plans per canviar l'alcalde de Manresa tot i les limitacions per l'epidèmia. Ara mateix és impensable l'escena d'un saló de sessions atapeït de gent, com és habitual a les investidures d'un nou alcalde. Què fer? Separar els regidors fins a garantir la distància sociosanitària? Es menjarien quasi tot l'espai, no hi cabrien els convidats.



Tenim una modesta proposta: baixin tots a la plaça Major, ocupin una de les ter-rasses i facin el ple municipal amb unes olivetes.



Des d'aquesta setmana els manresans podem anar lliurement a les terrasses dels bars, sempre que les taules mantinguin una separació de dos metres i cap d'elles no superi les deu persones assegudes. Vint-i-cinc regidors, més el secretari, l'interventor i tres places reservades a la premsa, sumen trenta. Tres taules de deu. Una mica de megafonia, i a tirar milles.



De la mateixa manera es pot organitzar el públic assistent. Els familiars, amics i cor-religionaris del nou alcalde, els exalcaldes, les autoritats de rigor i els simples ciutadans, ocuparan tantes taules de deu com s'autoritzin a les terrasses de la plaça, i qui atorga l'autorització és el mateix Ajuntament.



No cal dir que, a efectes oficials, tota aquella gent haurà coincidit allà per pura casualitat, ja que els espectacles en temps d'alarma tenen la seva pròpia reglamentació.



Tot i que, ben mirat...



Ara mateix es poden organitzar espectacles a l'aire lliure per a dos-cents espectadors; quan entrem a la fase dos, ja podran ser quatre-cents, i a la fase tres, vuit-cents; això sí, tots asseguts i guardant les distàncies.



Doncs aquesta podria ser la solució: acollir-se a la norma d'espectacles a l'aire lliure. Al cap i a la fi, els plens municipals tenen un gran component d'actuació de cara a la galeria. Fins i tot sabent que els mira ben poca gent, a molts regidors els surt el Ciceró que porten a dins quan els toca parlar.



El consistori dalt d'un empostissat, la ciutadania asseguda a la plaça, aplaudint, xiulant, emocionant-se, avor-rint-se, i que al final algú cridi: visca els nuvis!



(Ep, si no plou).