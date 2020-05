Els follets informàtics

Fa uns mesos vaig escriure en aquesta mateixa columna que hi ha una branca del pensament antropològic que defensa que el xip informàtic portarà a l'autodestrucció de l'homo sapiens. Avui no tornaré a incidir en el mateix sinó en les situacions estúpides que ens porta la informàtica.

Aquests dies està succeint un fet, fruit dels follets informàtics, que està tenint conseqüències molt desagradables a un nombre indeterminat de famílies, però segur que molt gran, que no sé quantificar-ho. A hores d'ara hi ha milers de persones acollides a ERTO que no han cobrat i sembla que és pels follets informàtics.

M'explico, un cop detectat el problema, que companys d'una mateixa empresa han cobrat i altres no, i després de força trucades, he arribat a la conclusió que aquells que tenen comptes que provenen d'entitats financeres absorbides no se'ls ingressa la prestació excepte que abans haguessin tingut alguna relació amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cosa sembla que en principi no hauria de donar problemes, avui en dia de transferiments bancaris en fem per tot i no falla. Com és que aquesta vegada hi ha casos en què no funciona? Segons experts en informàtica bancària, l'error és molt difícil però possible. Els bancs a escala europea van crear el sistema SEPA per fer transferències entre ells, aquest sistema, quan li arriba una operació feta per un usuari de compte en una entitat absorbida, el detecta automàticament i li aplica la conversió cap al banc nou. Què és el que suposadament està passant aquests dies? Que la informàtica del SEPE no té en compte la relació entitat financera antiga amb el banc nou i li dona error de codi de banc. Entenc que aquest fet es dona abans d'enviar el transferiment, atès que, si s'enviés, el sistema SEPA faria la conversió. Si això és així, com és que no ho envien i s'ha acabat el problema? Vist des del prisma de l'administració, qui és el funcionari que assumeix la responsabilitat d'enviar centenars de milions sense tenir la seguretat que el compte és del destinatari correcte?

Desconec com acabarà en aquests moments el fet que el ciutadà cobri o no, depèn de la política d'empresa que segueixi el banc. En alguns casos avançant diners ells directament, en altres, diuen que no en saben res, i altres et donen un número de telèfon dels seus serveis centrals on el banc et diu que t'avançarà una quota posant condicions.

Em diuen, però em costa de creure, que en aquests moments a aquells que han presentat reclamació els estan entrant el número de compte manualment per poder cobrar. Si aquesta ha de ser la solució, crec que tardarem anys a regularitzar la situació. La solució ha de passar per una altra de menys rudimentària, simplement realitzar un nou programa, dins de l'ordinador SEPE que converteixi el compte, com ho fa el sistema SEPA, de banc antic a banc nou i així tindran la seguretat que la prestació arriba al seu destinatari.

PD. A l'Ajuntament de Manresa li ha sortit un altre follet informàtic que l'obligarà ha enviar, altre cop, els rebuts no domiciliats de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, atès que en aquest moments, si vostè s'adreça a l'entitat financera a pagar-lo, el lector del codi de barres li donarà error. Si aconsegueix parlar amb algú després d'uns dies li trucaran del banc per dir-li que està fora de termini. Sembla que donar facilitats de pagament per la situació actual a la informàtica li és indiferent.