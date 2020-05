Voreres i virus

L'Ajuntament de Manresa va anunciar ahir de sorpresa que invertirà 140.000 euros a eixamplar dos quilòmetres de voreres amb estratègies diverses, no necessàriament amb obres, i de manera suposadament provisional, amb l'argument que es facilita el pas dels vianants en condicions d'espai que dificultin el contagi. Entre els afectats hi ha el permanentment pendent carrer de Guimerà, on la necessitat d'una reforma clama al cel però el consistori no acaba de trobar mai la determinació per ficar-se en el vesper. Malgrat que es presenti com a provisional (invertint 140.000 euros?), fa tot l'efecte que el consistori ha aprofitat la situació excepcional que vivim per col·locar de sorpresa reformes que generarien molta controvèrsia, especialment perquè eliminen 145 places d'aparcament gratuït. A més, si fos pel contagi, n'hi hauria de més prioritàries. Manresa és plena de microvoreres ben transitades per on no pot passar ni una persona, i cap d'aquestes no és a la llista d'afectades. Per tant, la reflexió possible és que, si l'Ajuntament ha d'esperar una epidèmia mundial per trobar la determinació per ampliar unes voreres, no anem gaire bé.