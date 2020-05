La diputada Borràs, de JxC, va preguntar al Congrés, a la sessió de control al govern, sobre els ERTOS, la mesura que el govern progressista ha utilitzat per mantenir els llocs de treball davant la crisi generada per la pandèmia.

En la seva intervenció, va titllar de «burrocràcia» la «lentitud» amb què s'estan cobrant les prestacions. I no va donar ni una dada correcta sobre afectats reals -la ministra la va haver de corregir. És a dir, no coneix les xifres d'afectades, però es va permetre dir també que «no es oportuno asumir las competencias de los demás y no ejercer adecuadamente las propias».

A la diputada, caldria recordar-li que aquestes asseveracions, no se sostenen venint dels qui governen Catalunya. Són molts els exemples del nostre Govern que tenint les competències no les exerceix, i n'hi ha una en concret que em treu de polleguera: la renda garantida de ciutadania, que, per «culpa» de la mala gestió, només l'estan cobrant 1 de cada 4 catalans i catalanes que hi tenen dret. Això en un moment de crisi galopant, quan moltes persones en depenen per a la seva subsistència.

En definitiva, l'exconsellera va realitzar una intervenció frívola i carregada d'inexactituds interessades, i sap greu, ja que a causa de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus, Manresa és la tercera ciutat de més de 75.000 habitants amb més ERTO, just després de Barcelona i Sant Cugat, així que, vista la situació, des del Bages, on ens trobem plenament afectades i sensibilitzades en la qüestió, ja que o estem afectades per un ERTO o coneixem alguna persona, familiar o amic que ho està, no ens mereixem actituds com aquesta.

I sí, sabem que moltes d'elles ja han cobrat però també n'hi ha d'altres que no, però no és admissible no reconèixer que els ERTO estan sent una eina útil per garantir el manteniment del treball i les empreses.

O que Catalunya és una de les comunitats autònomes que més diners està rebent en prestacions. Més de 1.000 milions d'euros al mes entre ERTO i quotes de la Seguretat Social, segons els càlculs del ministeri de Treball.

O que el ministeri està totalment compromès amb el pagament. S'ha avançat una setmana respecte a com es feia abans de la crisi. Abans, el SEPE pagava el dia 10 del mes i ara el dia 3 -la diputada tampoc ho sabia.

Les xifres reals, a qui pugui interessar, són aquestes: el SEPE ha pagat durant l'abril a Catalunya 797.183 prestacions (570.000 corresponen a ERTO). Són 735 milions d'euros per ERTO, als quals cal sumar les contribucions a la Seguretat Social (un total de 1.027 milions d'euros). Aquests diners serveixen perquè treballadors i treballadores afectades per un ERTO a Catalunya rebin per part de l'Estat el 70% del salari i tinguin garantit el seu lloc de treball passi el que passi, com a mínim, per als propers 6 mesos.

Gràcies a aquestes mesures milers de catalans tenen o tindran una ajuda per arribar a final de mes. Totes les mesures aprovades segueixen la màxima d'aplicar solucions útils als problemes reals de la gent. El Govern està fent la mobilització més gran de recursos públics de la història per tal de garantir que ningú queda enrere en aquesta crisi.

I sí, a vegades les mesures poden no arribar tan ràpid com voldríem, però ningú podrà dir que el Govern de l'Estat no està gestionant aquesta crisi de forma contrària a com es va fer el 2008, cosa que no fan altres amb les seves competències.