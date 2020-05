Lideratge local

Igualada vivia divendres una representació històrica: per primer cop des del tancament d'equipaments i el confinament decretat per l'estat d'alarma, un teatre tornava a tenir públic amb la posada en escena de l'obra «Mort a les cunetes». Una iniciativa liderada pel consistori anoienc a través d'un pla de suport a la cultura local que, amb totes les restriccions i tot el protocol de seguretat inclòs en la fase 1 del desconfinament, permetia que el Teatre Municipal l'Ateneu aixequés el teló amb trenta espectadors. Joan Valentí, l'actor protagonista, reflexionava en aquest diari sobre la importància de tornar a obrir els teatres i la cultura a la població i, sobretot, del lideratge que havia d'exercir l'administració pública i, en especial, la local, en la represa d'una activitat cultural que les passarà magres. Trenta persones no són rendibles en un teatre de 450 localitats però l'esforç va més enllà de les xifres: es tracta de retornar a la ciutadania la confiança i els seus drets culturals. No serà fàcil, perquè les prioritats socials s'acumulen, però oblidar-se de la cultura -creadors i públic- no beneficia ningú.