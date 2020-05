Cubitologia

El president Quim Torra i Marc Castells, alcalde d'Igualada, es van trobar dilluns a la ciutat anoienca i es van saludar fent que es toquessin els respectius colzes drets, ben protegits per les mànigues de les americanes. Això de saludar-se amb els colzes és un mal succedani d'encaixar les mans i no cal dir del fals petó de galtes, el «cheek to cheek» que cantava Fred Astaire a Barret de copa: «Soc al cel quan ballem plegats, galta amb galta». Tocar-se amb els colzes desvestits sembla una barbaritat antisanitària –tot i que no manca qui la practica–, però fer-ho vestits, a banda de ridícul, tampoc no és prudent. Qui ens garanteix que un dels colzes de llana, de cotó o de polièster no ha estat gratat per una mà contaminada, o que no ha aturat una tos o un esternut, ara que ens recomanen fer-ho amb la màniga? Qui ens diu que no es transmetran cuques malignes d'un colze l'altre, i que el colze receptor no serà tocat per una mà que després anirà a la cara, es gratarà el nas o es fregarà els ulls? La millor prevenció, si pensen que hi ha perill de contagi –de vostè cap als altres o dels altres cap a vostè– és mantenir la distància i evitar el contacte físic directe o indirecte. La salutació verbal acompanyada, potser, d'un lleu cop de cap que no indiqui servilisme. O d'un gest amb les mans juntes o els braços plegats sobre el pit, a la manera d'algunes cultures orientals. Si volem fantasia i l'interlocutor no és especialment xenòfob, podem recór-rer a aquella gesticulació islàmica, divulgada per les pel·lícules, que envia al cel els millors desitjos del cor, les paraules i el pensament; en aquest cas, fem-ho de manera que la mà no arribi a tocar ni els llavis ni el front. Però si tots dos interlocutors pensen que no hi ha perill, que això de l'epidèmia és una exageració i que ells mai no la patiran, llavors no cal que es limitin al succedani dels colzes; posats a fer, que encaixin les mans i les galtes i el que vulguin, amb la condició que vesteixin tothora una samarreta amb el lema «soc un incrèdul donamans» en lletres ben grosses, per tal que els temerosos puguin canviar de vorera quan vegin que se'ls acosten.