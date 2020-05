poc esforç a l'agulla

Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia van fer públic ahir que el parc de l'Agulla continuarà tancat fins dilluns, quan farà 79 dies que està clausurat. El principal pulmó verd de Manresa, i un dels espais on més s'adrecen els manresans quan volen passejar, córrer o simplement airejar-se (imprescindible en la situació actual) va ser segellat el dia abans que s'apliqués l'estat d'alarma i haurà estat tancat durant tot el confinament, durant tota la fase 1, i haurà calgut arribar fins a la fase 2, quan ja poden obrir fins i tot els cinemes, per tornar a disposar del parc. Mentrestant, el parc de Puigterrà va quedar obert per l'Ajuntament de Manresa el 29 d'abril, un mes abans, sense problemes coneguts. La raó oferta pels responsables és que l'Agulla té un «difícil control d'aforament». És un argument sorprenent. Si tot el que té un difícil control d'aforament hagués de romandre tancat mentre hi hagi dificultats, les platges, molt més problemàtiques, no obririen mai. I tanmateix, centenars d'ajuntaments faran mans i mànigues per obrir-les. Aigües de Manresa i la Junta de la Sèquia no han demostrat gaires ganes de trencar-se les banyes pels ciutadans i de trobar solucions amb diligència.