Escàndol a la Conca

Aviat farà dos mesos que es va donar per acabat el bloqueig total entorn de la Conca d'Òdena i els treballadors que durant tres setmanes no van poder entrar a la zona per anar a treballar a la seva empresa encara no han rebut cap mena de compensació, ni tan sols una resposta anunciant alguna solució. Les expectatives que els seria reconeguda la baixa laboral per tal que poguessin cobrar sense que les empreses haguessin de fer-se càrrec de pagar una feina que no es va produir no s'han arribat a concretar mai, i a hores d'ara les gestions realitzades no han aconseguit ni el més mínim resultat. Resulta inacceptable que l'Estat –ja que no pot fer-ho la Generalitat– ignori olímpicament la situació d'uns ciutadans que es van trobar desvalguts d'un dia per un altre per una decisió administrativa que estava molt justificada però de la qual ells no tenen per què pagar el preu. Es va perjudicar les empreses que es van trobar sense una bona part dels treballadors –algunes van tancar per això– i es perjudica persones a les qual s'està trepitjant els drets.