sant joan realista

L'aprovació d'un acord polític que permetrà allargar l'estat d'alarma fins al dia 21, però ni un dia més, avança els terminis previstos inicialment i deixa la revetlla de Sant Joan lliure de normatives limitadores de l'activitat i la mobilitat. La realitat sanitària d'ara mateix, gairebé sense nous casos, crea una situació en la qual el retorn a la normalitat és no només plausible i segur sinó desitjable, per tal que els sectors econòmics que estan enfonsats puguin posar-se en marxa i comencem a remuntar la paorosa crisi econòmica que ja està fent estralls en moltes famílies. Tanmateix, això no significa ni que els ciutadans hagin de descuidar les normes bàsiques de mantenir la distància i rentar-se sovint les mans –i usar mascareta en espais tancats plens de gent atapeïda– ni que les autoritats hagin de deixar de preveure aquells escenaris que més poden facilitar els rebrots. La nit de Sant Joan és un context ideal. Festes en terrasses i en platges amb centenars de persones celebrant euforitzades poden ser un gran perill. La situació permet gaudir de la festa sense pors, però no admet eufòries en massa. Les autoritats tenen maneres d'evitar-ho.