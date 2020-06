Determinants en Salut

Situem-nos al final de la dècada dels anys 70 del segle passat en una vila del Bages, laboralment i econòmicament dependent, majoritàriament, del sector tèxtil. En un any van tancar les dues fàbriques més importants, fet que va arrossegar altres indústries secundàries; primera conseqüència, la població aturada va assolir la xifra de més del 60% del total d'habitants; primer factor advers: l'atur; un atur amb una gran part de famílies en què la parella nuclear tenia més de 50 anys i els fills adolescents, les baixes per malaltia i l'índex de freqüentació als serveis sanitaris incrementats. I recerca d'incapacitats laborals transitòries i permanents. Un altre factor, la repercussió en el comerç local.

A la mateixa vila, a la meitat de la dècada dels anys 80, una part de la població entre 20 i 25 anys havia entrat, en no trobar feina estable, en el mercat del tràfic de substàncies, i ja se sap, es comença traficant i s'acaba consumint o es consumeix, i per finançar el consum s'entra en el mercat del tràfic de drogues. En aquesta època s'havia iniciat, a tot l'Estat espanyol, l'epidèmia del consum de la heroïna. L'epidèmia de la cocaïna va ser posterior i encara continua. D'aquesta situació de consum d'heroïna es van desenvolupar les infeccions associades com VIH, tuberculosi i pneumònies estafilocòccies; una altra freqüentació i afectació sobre el sistema sanitari.

Actualment, caldrà posar l'atenció en el consum de substàncies com l'alcohol, la cocaïna, el tabac... com altres que la pandèmia Covid-19 n'ha facilitat el consum, les xifres les sabrem d'aquí a uns mesos. El confinament perllongat, necessari per altra banda, ha facilitat l'automedicació, una automedicació gens saludable, però d'efecte ràpid, d'aquestes substàncies.

Reprenem el fil sobre el nostre poble bagenc en el qual, els anys 90, es va posar de manifest que calia fer una intervenció en el sistema educatiu i, bàsicament, en els instituts, on es va promoure tot un programa d'educació sexual en els joves per tal d'evitar la propagació de la sida entre els adolescents. Alguns joves, nets dels aturats i fills dels consumidors, eren portadors del VIH.

Es va fer aquesta intervenció i va ser prou efectiva per tal de tallar una cadena de transmissió de la sida i altres malalties de transmissió sexual.

Cal estar amatents, doncs, no tan sols al patiment personal, sinó també a ampliar el camp de detecció i de prevenció d'altres factors amb una visió d'intervenció a mitjà i a llarg termini.