Que corri l'aire

Fem coses ben estra-nyes. Anem pel carrer amb la mascareta més o menys posada (tapar la boca i destapar el nas és com no portar-ne) i ens la traiem en arribar a la feina o a la fonda, quan hauria de ser al revés segons els epidemiòlegs: a l'aire lliure gairebé no caldria, perquè les gotes de respiració on s'amaga el virus es dispersen fàcilment, mentre que als espais tancats es queden allà, acumulant-se a mesura que passen les hores, augmentant el risc de contagi. Quan s'aixequi l'estat d'alarma haurem de ser nosaltres mateixos els qui fem aquestes reflexions, perquè el ministre ja no ens conduirà a cops de BOE.



I això ens porta, inevitablement, a la delicada qüestió dels aires condicionats.



L'estiu astronòmic és a la cantonada i ja ha començat el meteorològic, que va de l'1 de juny al 30 de setembre. Amb la calor arriba també la batalla del termòstat a cada oficina, taller o domicili amb sistema de refrigeració. Fredolics contra asfixiats, passant per mals de coll i les torticolis. Posa't un jersei si tens fred, posa tu la samarreta al congelador si tens calor. Aquest any s'hi afegirà l'argument del virus i la seva preferència pels espais tancats; la confrontació derivarà cap al tot o res, engegar l'aparell o no engegar-lo. Quan s'engega, mou tota l'estona el mateix aire, perquè es gasta menys energia a mantenir-lo fresc que a refredar el del carrer. I si l'aire del recinte no es canvia, els virus estan contents. Contra la Covid el més eficaç són les finestres obertes i aquell ventet que mou els papers de les taules, però quan el sol pica de valent, el que circula és un baf caldós.



Les grans façanes de vidre i els laberints d'envans no ajuden a ventilar les empreses ni les cases. Haurem de recuperar els finestrons de làmines mòbils, les velles persianes repenjades a la barana del balcó i els tendals que aporten ombra sense aturar la brisa. Potser caldrà que ens plantegem quines han de ser les hores no laborables de la jornada, i fer-les coincidir amb el pic de les temperatures. Després ja arriba la marinada, i si no arriba, paciència i un ventilador amb una barra de gel al davant.