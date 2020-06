Una C-59 digna

La C-59, la carretera que comunica Moià amb Caldes de Montbui, és una via de tercera fila que constitueix la principal connexió entre el Moianès i la comarca del Vallès Oriental, que és la porta natural d'entrada de la comarca a l'àrea metropolitana. A banda, hi ha la possibilitat de fer marrada i anar per Manresa, i també queda la carretera que connecta Calders amb Castellar del Vallès, ruta turística deliciosa i històrica via d'ascens dels terrassencs i sabadellencs que han volgut gaudir del Moianès com a espai d'oci i descans. Però la carretera de debò és la C-59, i ha arribat un moment en què la seva obsolescència clama al cel. No és només que ha anat quedant desfasada i que ja no ofereix les prestacions necessàries per vincular una capital comarcal amb les grans infraestructures del país; és que s'ha convertit en una ruta insegura que ha estat situada entre les deu més perilloses de Catalunya. Per a particulars i empreses és urgent impedir que l'asfalt presenti un risc permanent d'invasió per animals, millorar la senyalització i dignificar la ruta. Una campanya ciutadana ho està reivindicant, i la Generalitat ha d'escoltar-la.