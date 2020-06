Un gran pollastre a Sant Fruitós

A Sant Fruitós sona amb força la cançó dels africans que ballen amb un taüt. Al ritme d' Astronomia, el municipi va tan avançat en la desescalada que, quan entri a la fase 3, a més de poder fer servir les barres de bar, també s'hi farà una moció de censura. Però qui acabarà dins la caixa és una incògnita. L'alcalde, Joan Carles Batanés, ho té tot en contra. La seva política a l'estil Pedro Sánchez, governant en solitari i amb els auriculars posats tot i no tenir majoria, ha crispat l'oposició, que ja fa anys que li té ganes.

ERC, JxCat i PSC estan disposats a formar un tripartit local. Just després de les darreres eleccions ja es va estudiar aquesta possibilitat, però els republicans van entendre aleshores que Gent fent Poble havia sortit reforçat dels comicis tot i no tenir majoria. Ara, se la volen jugar. Què ha canviat en 12 mesos? El missatge traslladat fins ara no ho deixa clar. Hi ha més ombres que llums, i en moments de crisi com l'actual no es pot deixar lloc a les especulacions. Al carrer no hi havia un malestar general contra l'equip de govern. Ara sí que hi ha cassolades i pancartes per mostrar el rebuig a la moció. La republicana Àdria Mazcuñan no ho té més fàcil que Batanés. No es trobarà un camí de roses i tindrà la difícil tasca de treballar per a un Sant Fruitós independentista de la mà del PSC.