Hola, Papa

Catalunya i Argentina tenen en comú Leo Messi. Quan un argentí viatger es presenta com a tal, algú respon: «Argentina, Messi!» Un català obté el mateix resultat, però després de recordar que Catalunya és el país de Barcelona: «Ah, sí, Barça, Messi!».



Messi és l'argentí més famós dels darrers cent anys, seguit de Maradona, Carlos Gardel i Jorge Bergoglio, àlies papa Francesc. Els alcaldes manresans van anar dissabte passat a Roma per convidar el pontífex a visitar la ciutat l'any 2022 per allò de sant Ignasi. Li van portar el llibre de l'Anna Vilajosana, una pedra de la Cova, aigua del Cardener i una rèplica de la noia de la porta, però no la samarreta de Messi que suggeria l'impagable Galdric. Ves que no sigui un oblit lamentable.



Francesc va dir que li agradaria complaure'ls... si la salut l'hi permet. Ui. A què treu cap l'esment de la salut? Ens hem de preocupar? O només anticipava una excusa del tipus «tinc unes dècimes, deixem-ho per un altre any»? Si la visita tindrà lloc caldria saber-ho amb temps. Res d'«ei, sorpresa, arribo demà». Manresa ha de causar bona impressió i convindrà una tasca d'endreça i llustre de tot el paisatge urbà que contempli l'insigne visitant. La part de ciutat que no hagi de veure es pot esperar. Fixar la data i l'itinerari i posar-se mans a l'obra. Això no es fa en una setmana, excepte si es tapa la realitat amb grans decorats com els que bastia el mariscal Potemkin per enganyar la tsarina Caterina la Gran en un viatge a la mísera Crimea. Avui en dia els ciutadans no ho permetrien (oi?).



Llavors hi ha la qüestió de la missa multitudinària. Una visita papal sense una gran missa és mitja visita. Cal una esplanada gran i que no s'enfangui si plou. Catòlics de tot el món jutjaran Manresa per aquesta imatge. L'esplanada del Palau Firal és desangelada. La plaça de la Reforma és irregular i costeruda, però està presidida per la façana de la Seu. Això sí, la visió conjunta de la plaça i la basílica els farà pensar que els conceptes arquitectònics de la ciutat són ben peculiars.



L'important, en tot cas, és posar Manresa als mapes.