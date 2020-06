El que és legítim

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el seu equip polític, Gent fent Poble, i els partidaris d'aquesta formació han organitzat una important campanya de pressió contra la moció de censura amb què ERC, JxSF i PSC han anunciat que faran valdre la seva majoria per substituir Batanés per la cap de llista d'ERC, Àdria Mazcuñan. S'han desenvolupat accions sorolloses i ahir l'equip de govern va desqualificar la moció en termes contundents. Aquest tipus d'accions formen part de la pràctica política i, per tant, els qui les promouen hi tenen tot el dret. Però cal no superar alguns límits. El primer és que no hi ha lloc per al llenguatge gruixut i els atacs personals. Caure-hi només aconseguirà degradar el clima cívic, i això no farà cap bé al poble. Qui pensi en el poble, ha d'evitar-ho. El segon és que la moció és legal i legítima com ho serà el resultat, sigui el que sigui. Argumentar que no és legítima perquè obeeix a aquesta o aquella raó no és correcte. No es jutgen intencions. La moció és legítima i el seu resultat ho serà si fa valdre una majoria democràtica fonamentada en els vots. És així de simple. I d'aquí a tres anys, es passaran comptes.