Sense pressa?

Pot ser que la Generalitat no tingui pressa per recuperar les competències que li ha arrabassat la gestió centralista de l'epidèmia? Si volgués, ara mateix una part del territori ja hauria sortit de l'estat d'alarma, contra el qual el president Torra s'ha queixat amb raó perquè envaeix competències. Els seus partidaris han arribat a parlar de «155 sanitari».



Amb l'últim decret de pròr-roga la situació canvia per als territoris en fase 3. Per una banda, «l'autoritat competent delegada per a l'adopció, supressió, modulació i execució de mesures» passa a ser «exclusivament» del president autonòmic. Per l'altra, seran les autonomies les que decideixin el canvi de fase d'una regió cap a la «nova normalitat», que, al seu torn, deixa «sense efecte les mesures derivades» de l'estat d'alarma.



En altres paraules: avui mateix el Govern català podria decidir que l'Alt Pirineu i Aran, Tarragona i l'Ebre, tots a la fase 3, entren a la «nova normalitat» i queden fora de l'estat d'alarma i del poder que aquest instrument legal atorga al ministeri de Sanitat. El mateix podria fer d'aquí a uns dies per a la Catalunya Central i la regió de Girona, que, si no hi ha obstacles, seran a fase 3 dilluns que ve. Aquell dia, a les zero i un minut, el Govern podria signar el decret que li retornaria bona part del control.



Això no hauria de significar que es relaxessin les mesures de prevenció, que d'altra banda seran obligatòries durant molts mesos a tot l'Estat, sinó que les aplicaria i controlaria la Generalitat. Fa tres mesos va confinar sense problemes la Conca d'Òdena, abans de l'estat d'alarma; de la mateixa manera podria dictar noves limitacions a qualsevol territori si fos necessari.



Però fins al present el Govern no s'ha oposat que Barcelona i Lleida continuïn tota una altra setmana a la fase 2, sota les limitacions imposades pel ministeri. No ha demostrat gaire pressa per incrementar el control de la Generalitat sobre aquestes comarques on viu la major part dels catalans.



I no deu ser perquè les forces vives metropolitanes, amb Ada Colau al capdavant, no li estiguin dient que ja n'hi ha prou.