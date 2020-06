Acció de govern del president Pujol

En l'escaiença del 90è aniversari del president emèrit Jordi Pujol Soley, a més de trametre-li la meva felicitació, em ve el record de la seva memorable acció de govern entre els anys 1980 i 2003, període en el qual ell era president de la Generalitat de Catalunya i jo era alcalde de Navès, i per això en conec moltes actuacions realitzades. Entre les obres que he viscut des de la responsabilitat local i comarcal, en trio algunes per mostrar la il·lusió i el coratge que es vivien en aquell temps de grans esperances.

Recordo la sensibilitat i l'audàcia del president Pujol quan, amb l'alcalde de Solsona Ramon Llumà i altres alcaldes, li vam proposar el canvi del projecte de pantà de Sorba, que implicava el transvasament del riu Cardener cap a l'Aiguadora, per un altre que regulés el Cardener a l'indret de la Llosa del Cavall, al nord de Navès, que a més de portar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, permetés l'abastament de la nostra comarca. El president Pujol va aconseguir de l'Estat la transferència d'Obres Hidràuliques de les conques internes de Catalunya, i la Llosa del Cavall va ser el primer pantà gestionat per la Generalitat de Catalunya.

Un altre gran problema resolt va ser l'abastament d'aigua als diversos pobles del Solsonès. Pensem que a Navès anàvem a buscar aigua al riu Aiguadora amb cisternes tibades amb tractors. A pagès no hi havia xarxa d'aigua pública. Actualment hi ha diverses xarxes als municipis, la més important la de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, que abasta fins més enllà de la nostra comarca. L'abastament d'aigua potable va marcar una fita històrica per als habitants dels nostres pobles.

Una altra gran obra va ser la construcció de la xarxa de camins veïnals, molt extensa i complicada per trobar-nos en zona de muntanya. Camins nous o eixamplats i enquitranats, alguns de recuperats dels plans de camins de la Mancomunitat de Catalunya, 1914-1923, presidida per Prat de la Riba. D'altres previstos en el pla de camins de la Generalitat de l'any 1934, elaborat per Victorià Muñoz Oms, per encàrrec del president Macià. Durant el segle XX, Catalunya ha viscut tres períodes d'autogovern comandats essencialment per tres polítics catalanistes: Enric Prat de la Riba, Francesc Macià i Jordi Pujol, que han deixat unes obres de govern eficaces i perfectament constatables, gràcies a les quals els catalans tant de les ciutats com del món rural hem progressat, i hem aconseguit un nivell de benestar notable.

Ja tenim una base sòlida per encarrilar el futur, ara falta que la majoria dels catalans assumim aquella sentència dels clàssics llatins que diu «Poden els qui veuen que poden».