corpus a berga

Berga viu aquests dies de Corpus amb l'excepcionalitat extrema de no poder celebrar la seva Patum per primer cop des de la guerra civil. Si alguna cosa es pot posar com a exemple per visualitzar el trastorn radical que ha estat la pandèmia és precisament aquesta: ha estat tan pertorbadora que ha tombat, fins i tot, la Patum. Tanmateix, les raons per les quals ha estat suspesa no són comparables amb els motius de suspensions anteriors: la covid no és una guerra, ni tampoc no és una epidèmia com les que van obligar a suspendre la festa el segle XVIII. Per greu que sigui el que està passant ara, no es pot ni comparar. Per tant, cal resignació i esperar serenament la de l'any que ve, que es viurà amb goig redoblat. Mentrestant, l'Ajuntament ha sortit al pas d'eventuals celebracions de petites patums particulars amb un ban que insta a mantenir la responsabilitat. Efectivament, cal recordar que el màxim risc de transmissió es dona quan hi ha moltes persones juntes en una situació d'inhibició de les precaucions. Aquest tipus de festa no es pot produir. L'enyor de la Patum no és excusa. Berga ha tingut 44 víctimes mortals. Suficient per tenir-ho ben present.