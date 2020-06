La crisi de l'automoció a Catalunya

La situació de Nissan, amb el tancament de les seves plantes a Catalunya que tan dramàticament afecta els seus treballadors i per tant a 25.000 famílies, i que a més a més es produeix en la pitjor conjuntura econòmica possible amb més de 720.000 afectats per un ERTO, és una conseqüència de la situació de crisi que travessa el sector de l'automoció a Catalunya. Un sector importantíssim i estratègic per a la indústria i la economia de Catalunya perquè representa el 10% del PIB de Catalunya.

Estem davant una crisi que ve de lluny. Fa anys que alguns grups parlamentaris estem denunciant i alarmant de l'amenaça que sobrevola la indústria en general i el sector de l'automoció particularment, no és cap novetat. I és que la manca de recursos i de projecte per a la indústria s'ha posat de manifest any rere any. Això sí, ara correm-hi tots, incloent viatges a Japó, quan probablement la situació es irremeiable.

Fa dies que el sector de l'automoció està experimentant una profunda transformació i reestructuració que exigia un comportament molt mes proactiu per part del Govern de la Generalitat.

Tots sabem, també el Govern, que no només es poden fer ajuts puntuals sinó que cal una política industrial que sigui sòlida i que faciliti la innovació, la transferència de coneixement. Una política que potenciï tot l'ecosistema de l'automoció de Catalunya. No val només ajudar una empresa, perquè aquestes empreses no treballen soles, no treballen de manera aïllada, sinó que necessiten, doncs, per a la seva productivitat, accés a infraestructures, necessiten col·laboració amb els centres tecnològics, les universitats, l'FP –sobretot l'FP dual–, necessiten la presència de startups, d'emprenedors, precisament que facin possible aquests canvis de comportament que hi ha al darrere de la transformació del sector.

I què ha fet el Govern? Doncs, per exemple, en el tema de la formació professional ha practicat la més absoluta desídia, que es fa evident al centre de formació de Martorell, significativament molt vinculat al sector automobilístic i que les baralles entre les conselleries han fet que estigui lamentablement parat tots aquests anys, quant tots sabem que la formació de personal qualificat és una de les més poderoses eines d'ancoratge de les empreses del sector al territori.

El Govern va crear el programa ProACCIÓ 4.0, per ajudar les empreses, no només del sector de l'automoció, a transformar la seva estratègia integrant les noves tecnologies, però es va quedar sense dotació pressupostària a les poques setmanes de crear-se. La conselleria d'Empresa i Coneixement ens ha promès un Pla d'Automoció que presentarà en breu i del qual els diputats no en sabem res. Un pla que hauria d'haver sigut desenvolupat fa mesos i inclús anys i que ara, en el millor del casos, arriba tard.

És el moment de prendre mesures d'urgència, de prendre mesures concretes i mesures que estiguin dotades realment de pressupost pel bé del sector, pel bé de la indústria i pel bé dels treballadors de Nissan i de la resta del sector.