Atendre les persones grans, prioritat del territori!

La jornada del 15 de juny es commemora el Dia Internacional de la presa de consciència de l'abús i el maltractament a la vellesa. És un dia en què hem de dir ben fort i alt que, com a societat, no ens podem permetre de cap de les maneres que les nostres persones grans pateixin situacions de violència. L'abús físic, psicològic i fins i tot econòmic continua present malauradament i cal buscar maneres per fer visibles aquestes situacions injustes i sobretot sumar esforços per eliminar-les. En aquest sentit, des del territori comptarem a partir de la tardor amb una prova pilot que ens permetrà atendre i millorar l'atenció a les persones grans víctimes de situacions d'abús. La implantació del nou equip de professionals esdevindrà referent, respon al compromís polític del Consell Comarcal del Bages de prioritzar el benestar de les persones grans i queda recollit també al Pla d'Actuació de les Persones Grans del Bages 2019-2021.

Com a administració tenim el deure d'estar al costat de les persones més vulnerables. I més en situacions d'emergència sanitària i social com la que vivim des del mes de març. Les persones grans han patit molt durant les darreres setmanes i en la majoria de casos ho han fet soles. A més, ens han donat una autèntica lliçó de solidaritat i compromís ja que moltes persones grans que han estat bé s'han implicat i ajudat en tot el que ha fet falta donant suport al seu entorn més proper en les múltiples iniciatives de solidaritat que tots hem viscut. La seva reacció ha estat admirable i cal posar-la en valor. Hem d'entendre la vellesa en sentit positiu i entendre que compten amb una saviesa i expertesa extraordinàries.

Us convido a commemorar la jornada del 15 de juny i a mantenir el seu esperit viu els 365 dies de l'any. Pensem en les persones grans en clau positiva, reivindiquem tot allò que ens aporten, que és molt i, sobretot, protegim-les de les situacions d'indefensió i vulnerabilitat. Atendre les persones grans és una de les prioritats del territori. El compromís i el respecte davant aquest col·lectiu diran molt de la nostra societat.