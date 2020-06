Una història de terror

Tant Epstein com la seva esposa van fabricar un esquema piramidal de menors que servia per nodrir les fantasies sexuals de desenes d'homes poderosos a tot el món, inclòs Epstein. Gairebé un centenar de joves de tot el món van acusar el magnat. Algunes d'elles s'han atrevit a donar el seu testimoniatge en la docusèrie oferint dades i situacions que poden danyar la sensibilitat de l'espectador. Gràcies a un grup de noies adolescents amb passats turbulents, Epstein va aconseguir reclutar un bon nombre de menors per satisfer les seves fantasies a la seva casa de Palm Beach. A canvi de 200 dòlars, les joves acudien a la casa d'Epstein per fer massatges al veterà empresari i després eren abusades sexualment per ell. Sense ser ni tan sols conscients, moltes d'elles van exercir com a treballadores sexuals. Algunes per diners, unes altres per educació, aquelles adolescents buscaven llaurar-se un futur millor a canvi de sacrificar el seu cos i la seva adolescència.

Qui hagi seguit el cas de Jeffrey Epstein probablement coneix diverses de les històries que apareixen en la sèrie documental, especialment la de Virgínia Giuffre. Aquesta dona, actualment ciutadana australiana, va adquirir gran presència mediàtica en denunciar que va ser forçada a tenir relacions sexuals amb el príncep Andreu d'Anglaterra, alguna cosa que ell sempre va negar, encara que no sabem quant de temps. The Sun i el Daily Mail van arribar a publicar imatges de les gresques d'Andy, com anomenava Epstein el tercer fill d'Elisabet II, que, en realitat, l'aristòcrata no encaixa amb la imatge que Buckingham ha volgut donar d'ell.

Acusat de tràfic de menors, el magnat nord-americà va acabar suïcidant-se a la presó poc després del judici per al desconsol de les seves víctimes, que volien veure'l podrint-se a la presó.

No obstant això, el judici mediàtic del príncep Andreu acaba de començar. Facin les seves apostes.