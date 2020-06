millors números

Hi ha un cert consens en què primer toca vèncer el virus i, després, ja s'analitzaran dades per aconseguir que si hi ha una nova situació de crisi generalitzada, la resposta pugui ser millor. Cal saber en quines baules del sistema cal incidir per reforçar-les i així salvar vides. Aquesta és una posició raonable: no sortir de forma destralera a afegir neguit a una situació que ha tensat i molt la societat, sinó fer-ho de forma freda i pausada amb l'objectiu de fer una bona aportació al bé comú. Malauradament, si l'anàlisi no es fa seguint aquests principis, sinó que juguen un paper determinant els interessos polítics dels que van generar les bases d'actuació, i el conjunt del sistema rep aquest procés com una amenaça, no s'assoliran unes conclusions que permetin intervenir-hi adequadament. Els balls de xifres que hi ha hagut, les informacions contradictòries aportades per diferents instàncies governamentals i la comprensible però errònia voluntat de girar full com més aviat millor sumat a un sistema judicial desconcertant fan preveure més embolics que solucions.