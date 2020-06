Vides exemplars

L'aparició d'una nova col·lecció editorial sempre és una bona notícia. I si a més a més és de literatura infantil i juvenil, de recuperació de la memòria històrica i pastada a casa, no ens en podem no fer ressò. A partir de demà, l'editorial manresana Tigre de Paper distribuirà a les llibreries catalanes els dos primers títols de la nova col·lecció Els Petits Tigres, una sèrie de contes il·lustrats en què s'explica la vida de persones rellevants pel seu compromís amb la cultura i la transformació social del nostre país. Amb guió d'Uriol Gilibets i il·lustracions de David Agrio, els autors ressenyen en aquests dos primers llibres de la col·lecció la vida de dues dones capdavanteres en la lluita feminista i contra la injustícia: l'escriptora Montserrat Roig i l'activista antifeixista Neus Català. Tenint en compte que són històries adreçades a lectors molt joves, és un encert posar la narració en boca d'objectes tan personals i íntims com un bolígraf i un mocador per tal que, dotats de vida i convertits en personatges guia, ens expliquin de primera mà què pensen, què senten i com actuen les seves companyes de viatge. Mantenint sempre el rigor històric, gràcies al suport documental de Carles Viñes, no hi falten anècdotes tan divertides i increïbles com l'episodi del lladre discret que no vol destorbar l'escriptora mentre escriu o les bales fabricades per Català i altres companyes, presoneres dels nazis, amb pólvora molla perquè quan siguin disparades facin llufa. En una època com l'actual en què s'estilen la realitat virtual i les fugides endavant, és d'agrair que es recuperin de l'anonimat herois i heroïnes de carn i ossos que no venen del futur ni de l'edat mitjana, sinó del nostre passat més immediat; que han viscut entre nosaltres i no pas en cap país exòtic o sideral, i que no disposen d'altres instruments, poders màgics o sobrehumans que no siguin la voluntat i l'esperit de lluita a la recerca de la llibertat individual i col·lectiva.

