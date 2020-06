El setembre del 2016, el quarterback (director de joc) dels San Francisco 49ers, la franquícia més glamurosa de futbol americà del món, va desafiar el sistema. Colin Kaepernick, fill d'un afroamericà que va abandonar la seva mare de 19 anys quan estava embarassada, i que va ser donat en adopció a una família de blancs de Wisconsin, es va agenollar quan va sonar l'himne americà. Era un gest meitat de respecte pel país i meitat de protesta pel racisme latent que s'hi viu des de sempre.



Quan Kaepernick es va agenollar, va ser criticat per la lliga, pels polítics i per tothom. Li van dir que no es podia faltar al respecte a les barres i a les estrelles com ell ho feia. Alguns el van seguir, però van claudicar per les amenaces. Quan Kaepernick es va agenollar va iniciar el camí perquè el seu equip el deixés primer a la banqueta, després a l'atur i provoqués que cap altra franquícia el volgués contractar. Era un pària a la seva pròpia casa.



Dilluns passat, la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, i uns quants companys més es van agenollar durant 8 minuts i 46 segons, el temps que va durar l'assassinat de George Floyd a Minneapolis. Ha fet falta que matessin una persona i, sobretot, que algú ho enregistrés, per començar a adonar-se de la realitat, perquè tothom pengi missatges a Instagram i dugui camisetes de « Black lives matter». Però Pelosi, els seus companys i tota la resta són uns hipòcrites perquè van girar la cara quan Kaepernick es va agenollar.