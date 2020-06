Factor de contagi

Els problemes que han generat a Berga i Solsona les acumulacions de gent –bàsicament, joves– socialitzant amb una copa a la mà en un local o a les portes del local no són fets aïllats fruit de la necessitat dels berguedans de celebrar la Patum d'alguna manera, ni de la tranquil·litat dels solsonins per viure en una ciutat amb una incidència molt baixa de la pandèmia. La gent jove, amb la confiança i l'avidesa de contacte que comporta l'edat, s'aglomerarà als locals i a les places sense remei si es creen les condicions perquè ho faci, i aquestes condicions es multiplicaran si es donen arguments per fer-ho durant les festes majors. Les autoritats locals han de tenir clar que, després de donar-hi moltes voltes, els experts han conclòs que res no facilita tant el contagi com les persones parlant-se una bona estona molt a prop i en veu alta perquè estan en un entorn sorollós i desinhibit per l'alcohol. L'emissió de partícules de saliva adquireix en aquest context la màxima eficiència. Seure en una terrassa imposa un mínim de distància. Drets amb una cervesa a la mà no n'hi ha cap. Res no és tan delicat com això, i els ajuntaments en tenen la clau.