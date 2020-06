Valentí Junyent presenta demà la renúncia pactada a l'alcaldia de Manresa, nou anys després d'aconseguir-la el 2011 com a candidat, llavors, de CiU. Ell mateix farà balanç en el discurs que adreçarà dimarts vinent a la corporació, i al cap de quatre dies, en dissabte, el republicà Marc Aloy serà elegit nou alcalde. El mandat que l'espera no serà precisament un camí de roses.



Junyent va ser elegit en ple rebrot de la Gran Recessió. Aquesta va començar el 2008 i el primer any amb creixement negatiu a Catalunya va ser el 2009; després va semblar que es frenava, però va arribar la crisi del deute i tot va empitjorar. Amb la caiguda de l'economia també van fer-ho els ingressos municipals mentre creixia la demanda de despesa social, la Generalitat no podia sortir al rescat i l'Estat exigia que s'eixuguessin el dèficit i l'endeutament dels municipis. Mals temps per emprendre obres d'aquelles que s'inauguren just abans de les eleccions.



Gestor abans de la política, Junyent va fer seu l'acudit del governant que receptava «les tres emes: ministració, ministració i ministració». El forat econòmic es va anar tancant però les alegries eren escasses i depenien de lligar convenis afortunats. L'exigència d'austeritat va continuar tenallant els comptes municipals fins i tot quan l'economia del país es va eixorivir, ni que fos amb desigualtat i precarietat.



En un tercer mandat, el retorn del permís per endeutar-se donava a Junyent l'ocasió de lluir-se, però els electors i els pactes van entregar a Marc Aloy les tisores d'inaugurar. La joia que senti en rebre-les es dissoldrà en contacte amb la realitat. El nou alcalde seurà a la butaca de respatller més alt amb la societat adolorida i exhausta per l'epidèmia i un horitzó emboirat per la digestió de les conseqüències econòmiques, que sens dubte serà llarga i dolorosa. Per molts diners que s'inventi el Banc Central Europeu, les despeses «indispensables» que plantegen els diferents agents polítics, econòmics i socials sumen el mil per cent. Des de la regidoria d'Hisenda que continuarà exercint, Ju-nyent l'ajudarà en la « ministració» de les estretors.