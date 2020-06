Que maco era encaixar les mans

Diuen que la fins ara habitual encaixada de mans per saludar-se passarà a la història pel tema del coronavirus. Ens haurem d'inventar un altre mètode. Tocar-se els colzes o els peus, o senzillament un hola en la distància. A mi particularment em sap greu. M'agradava això d'encaixar les mans. O per ser més exactes: me n'he adonat ara –que no ho puc fer–, que m'agradava. Abans no n'era conscient. Un acte de cortesia, de respecte, que anava acompanyat d'una abraçada si hi havia prou confiança amb la persona a la qual saludava. Es veu que això passarà a la història. He fet un cop d'ull a la xarxa i he vist que aquest tipus de salutació podria remuntar-se a l'època preromana, i d'això fa una pila d'anys. A l'edat mitjana era una forma d'assegurar-se que l'altre no trauria l'espasa. I finalment es va escampar per tot el món. Hi ha hagut encaixades històriques (algunes de recents com Barack Obama i Raúl Castro; Oriol Junqueras i Pedro Sánchez; o ja anant més enrere Richard Nixon i Mao Zedong). També us he de confessar que en el cas d'una dona no sabia, en alguna ocasió i possiblement per l'educació rebuda, si havia d'encaixar i seguidament fer els dos petons de rigor. Vaig optar per encaixar i prou. Per què no podia fer els dos petons a un home, també? El maleït virus eliminarà un costum d'anys i panys.