Sant Fruitós va iniciar ahir una nova etapa amb l'elecció d'una nova alcaldessa, Àdria Mazcuñan, que podrà governar amb la majoria que li donen els regidors d'ERC, JxSF i PSC. La investidura va tenir lloc ahir en un acte crispat i en un entorn hostil per les protestes dels partidaris de l'actual govern i l'actual alcalde, Joan Carles Batanés. Una moció de censura sempre és un moment traumàtic i no és estrany que aquest tipus de tombs polítics generin xiulets i malestar. El que va passar ahir no va ser res que no haguem vist abans, i ha de ser emmarcat en el dret dels ciutadans a expressar-se. Tot i així, cal lamentar que es van produir actituds intimidatòries i excessos verbals inacceptables. Sigui com sigui, l'important és el que ve ara. Es constitueix un govern amb majoria encapçalat per una alcaldessa que ofereix diàleg, suma i pluralitat. És un govern que neix amb tota la legitimitat que li dona sumar més vots i més regidors, i que té dret que el deixin intentar portar a terme el seu projecte. La democràcia és això. Els que ara perden han de fer ara com altres van fer abans amb ells: deixar pas serenament i treballar des de l'oposició. D'aquí a tres anys, els fruitosencs decidiran.