una altra gran prova

La convivència amb la pandèmia de covid és una successió de proves que tota la societat ha d'afrontar. Fins ara, ha calgut superar-ne d'enormes. Avui en comença una altra que no és menor que les que hem viscut fins ara. El que comença avui és l'alliberament dels quatre milions de ciutadans de l'àrea metropolitana en un cap de setmana amb pont de Sant Joan, amb els serveis turístics de la costa i la muntanya delerosos de rebre visitants (ara sí) però sense cap experiència en la gestió de persones amb precaucions anticontagi. El repte és majúscul. El coneixement científic, que ha costat que s'obrís pas enmig de la confusió, ens ha deixat clar l'essencial: res de grups de persones parlant-se les unes a les altres a pocs centímetres, socialitzant durant molta estona, molt pitjor en un espai tancat i amb risc extrem amb alcohol pel mig i música a tot volum que obligui a alçar la veu. Cal mantenir un pas de distància i, si no pot ser, cal mascareta. La resta és menys important. Ara ho hauran de complir milers i milers de persones de festa. Serà difícil. Les policies locals tenen una feina vital passejant-se per bars, revetlles i platges. Però si els ciutadans no entenen el que han de fer, patirem.