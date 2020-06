Arriscada censura

Les mocions de censura són operacions arriscades que es poden girar en contra de qui les guanya si no responen a una demanda popular. Més d'un ha sortit escaldat de fer valdre la pura aritmètica sense calcular com s'ho agafarien els votants i si li agrairien o li retraurien en la següent cita electoral.



Pedro Sánchez va presentar i guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy quan es donaven les dues circumstàncies favorables: un nombre suficient de diputats al Congrés disposats a votar-la i el malestar creixent d'una societat cansada i avergonyida de veure com el partit governant encadenava escàndols i sentències per corrupció, davant la indiferència d'un president ubicat als antípodes del carisma. Però si Rajoy i el PP haguessin estat estat en un moment dolç de popularitat, la moció de censura s'hauria percebut com una maniobra artificial que alterava la voluntat de les urnes; de fet, la dreta ja la va pintar d'aquesta manera.



Sant Fruitós de Bages ha canviat d'alcalde gràcies a una moció de censura que ha investit Àdria Mazcuñan, d'ERC, amb el suport dels grups de JxCat i el PSC. Una coalició inusual. Els partidaris de Joan Carles Batanés, l'alcalde destituït, han aplegat més signatures de suport que vots va tenir a les darreres eleccions, senyal clar que els seus no l'han abandonat. Al contrari: uns quants van escridassar la nova alcaldessa, i no sembla que vulguin aturar aquí les seves protestes.



Les dinàmiques institucionals no sempre sintonitzen amb les ciutadanes. És possible que una majoria de regidors estigui fins al capdamunt d'un alcalde que va a la seva però que la gent, en canvi, no li faci cap retret, ans al contrari. Batanés ha estat acusat de gestos populistes però l'oposició s'hauria de preguntar si aquests gestos el feien més o menys popular.



Els batanistes han posat en circulació el seu gran argument: l'exalcalde ha estat víctima d'una conxorxa dels partits polítics i d'una obsessió d'ERC per acumular alcaldies a qualsevol preu. Mazcuñan comença el mandat amb aquest hàndicap. Haurà de treballar per superar-lo.