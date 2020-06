Sagrada Família, 'bitte'

El món és centralista fins al moll de l'os. En la geopolítica mundial mana el G20 amb el permís de Washington i Pequín. A Catalunya, Barcelona és el centre del món, a Espanya ho és Madrid, a la Catalunya Central Manresa is the best, és clar, i al Berguedà Berga s'ho menja tot. Som així i no hi ha res a fer per més que ens omplim la boca de descentralització.

La covid-19 ha refermat aquest model centralista. Tots confinats a casa ja sigui a Tres Cantos a l'Hospitalet o a Gisclareny, tots a fer el mateix encara que en uns llocs hi visquin centenars de milers de persones i en altres quatre gats mal comptats.

En fi: que el dia que van anunciar que es podria visitar gratis la Sagrada Família, vaig veure ben clar que era una excel·lent oportunitat per descobrir aquest temple que sempre està atapeït de turistes. Però és clar: no podrà ser perquè a les 37.750 entrades gratis previstes per al juliol i l'agost només hi han pogut accedir els residents a Barcelona. Una mena de premi per haver respectat el confinament. Què volen que els digui. Quina alegria que els veïns de Barcelona tinguin premi, però, i la resta de la Catalunya mundial? Que no ens ho mereixem també? Ni que sigui perquè elements d'aquest conjunt estan construïts amb materials,per exemple, del Berguedà. Bitte.