Bona sort, Sant Fruitós

El dimecres passat, dia 17, va tenir lloc el ple extraordinari per presentar, debatre i votar la moció de censura, oficialitzada pels tres grups municipals a l'oposició, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Una moció perfectament legal i legítima en aplicació del que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, la constitució que regula el funcionament dels ajuntaments. L'opció de presentar una moció de censura ve fonamentada pel fet de tenir la majoria suficient, i disposar d'una candidata alternativa per ocupar el lloc d'alcalde/essa.

Abans de continuar, i per als no coneixedors de la realitat de Sant Fruitós, exposaré els resultats de les darreres eleccions municipals. Les del 26 de maig de l'any passat. En aquelles eleccions els resultats varen ser: Gent fent Poble, 1.831 vots, el 40,82% dels vots emesos. ERC, 926 vots, el 20,65 %. Junts x Cat, 876 vots , el 19,53%, i el PSC, 783 vots , el 17,46 %. Així, doncs, els protagonistes de la moció de censura sumen 2.585 vots, cor-responents al 57,64 % dels vots emesos, a una distància de 754 vots dels obtinguts per Gent fent Poble, i 16,82 punts percentuals, del fins ara alcalde.

Queda clar el rigorós compliment de la legalitat, i amb ella, la legitimitat dels tres grups, per formar un nou equip de govern. Hauria estat millor, aquest acord, l'endemà de les eleccions municipals? Sens dubte. Les mocions de censura sempre comporten un cert enrenou, però millor fer-la ara, al cap d'un any, que no pas més endavant. En aquest moment el nou equip de govern té temps per aplicar noves formes i, sobretot, un nou programa de govern per als tres anys que queden fins a la propera contesa electoral.

De fet, en el període de temps entre la presentació de la moció i la seva execució, hem pogut veure els efectes d'un govern populista que creu tenir el suport i la representativitat de tot el poble, obviant que una clara majoria no li va donar suport. També hem pogut constatar la imatge d'un alcalde que considera que «sense ell vindrà el diluvi». Per sort, ningú és imprescindible, com ben aviat es podrà comprovar. Sempre he considerat positiu estimar el càrrec de regidor o d'alcalde, però mai obsessionar-se a mantenir-lo. Tots els qui ostenten o hem ostentat càrrecs rellevants els hem de considerar provisionals, i hem d'estar preparats per ser rellevats, o per traspassar-los amb la màxima naturalitat. Així és la democràcia.

I això és el que ha passat a Sant Fruitós. No és cap acció excepcional ni cap rebregament de la legalitat. S'ha complert escrupolosament amb el que determina la llei. A partir d'aquí ve la part rellevant del canvi. Un nou equip de govern, format per tres grups municipals, avalats per diverses reunions per configurar no solament un equip, sinó un programa per als propers tres anys. Arriben a temps per preparar peticions de subvencions a diferents administracions, i per governar i administrar de forma molt diferent de com s'ha fet fins ara.

També tenen clara la responsabilitat que assumeixen i el seguiment que tothom farà de la seva acció de govern. Ja hi ha qui vol buscar conflictes en les diferents visions del panorama català. No han de ser cap obstacle per al bon govern. S'acorda tot el que és bo per a Sant Fruitós i es respecten les sensibilitats per a tot allò que fa referència a les ideologies i sensibilitats externes. Hi ha un munt d'exemples de pactes semblants en què la governació no és destorbada per sorolls externs. Conec bé dos dels components del nou govern, els dos representants del grup socialista, i estic convençut que la integració i compenetració amb els altres cinc serà total i absoluta. Sant Fruitós necessitava un canvi profund, i li ha arribat liderat dels tres grups municipals. El resultat el començarem a veure ben aviat. Bona sort, Sant Fruitós.