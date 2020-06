Mascareta amb bandera

El president de Vox, Santiago Abascal, porta mascareta amb la bandera d'Espanya. És normal si el que es practica és política de bandera. Si del que es tracta és d'embolicar-se amb la bandera. Això implica que sigui bo tot allò que combrega amb els valors de la pàtria i dolent tot allò que no. La bandera d'Abascal a la mascareta ocupa una part de la mascareta, però seria igualment lògic que s'aprofités tota ella. Que la mascareta fos tota ella bandera. D'aquesta manera es podria pensar que així es respira realment Espanya. Com que dur un petit pal a l'espatlla amb una bandera -com el pirata que portava un lloro- podria semblar ridícul, l'epidèmia ha ofert una oportunitat nova d'exhibir patriotisme en forma de milions de minitanques publicitàries. Però qui decideix què combrega i què no amb els valors de la pàtria? Si les mascaretes porten la bandera d'Espanya els usuaris són fatxes, però si porten la bandera dels EUA són guais? I aquí tornem a la política de bandera i les picabaralles dels que s'emboliquen amb una contra els que s'emboliquen amb l'altra i l'embolic majúscul que això suposa. Són els efectes secundaris de la política de bandera quan el que es necessita és reforçar les estructures per millorar la convivència i afrontar reformes autèntiques del sistema de repartiment de la riquesa.