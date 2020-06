El regne dels excessos

La música acompanya l'espectador durant tot aquest viatge. Radiohead, David Guetta i fins Estrella Morente posen la banda sonora a aquesta sèrie. Les cançons també serveixen per descriure cada personatge de Pina, un cosa que moltes vegades sorprèn. I no per les oportunes eleccions del creador, sinó pel seu sentit de l'humor. Per exemple, a un camioner andalús li posa la música de fons dels Manolos i a una banda de narcos romanesos el Dragostea din tei d'O-Zone.

El repartiment està format majoritàriament per actors britànics, com Laura Haddock, Daniel Mays, Laurence Fox i Angela Griffin. Encara que també hi ha cares conegudes per als hispanoparlants com Juan Diego Botto, Belén López i Pedro Casablanc.

La ironia i el sentit de l'humor de Pina també es poden percebre en el mateix títol de la sèrie, White lines, la traducció del qual és línies blanques. Com vicia trobar els dobles sentits a tot.