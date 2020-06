Sense treva

Podem dir, com el president brasiler Jair Bolsonaro, que la covid s'assembla al grip, i comptar més d'un milió de contaminats pel virus al seu país i gairebé 50.000 morts. No s'ha fet així al nostre país fins ara, tot i que hi ha hagut situacions de cruesa extrema, sanitàriament i emocionalment, que caldria evitar en el futur; que la societat no vol repetir en el futur. L'expansió sense control de la pandèmia en algun punt del planeta com ara el Brasil i els brots que van apareixent a diferents indrets indiquen que el virus continua presentant-se a l'espècie humana de manera agressiva. La resposta que hem sabut donar fins ara a la nova malaltia ha estat aïllar els malalts (i moltes més pràctiques mèdiques per intentar salvar vides, és clar) i tancar la població per evitar els contactes, però la preparació davant d'una possible nova onada epidèmica, local o general, hauria de passar per tenir els sistema sanitari més reforçat que el mes de març. S'ha de combinar la millora de les possibilitats estructurals amb l'aplicació de nous fàrmacs. Però sobre la primera hi pot haver solucions polítiques. La segona està en mans dels científics. No hi ha treva.