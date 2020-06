Prometo exigir

Si ets un polític i vols quedar bé amb la vianda al plat has de saturar els teus programes electorals del verb «exigir» i les seves diferents formes i derivats: exigim, exigirem, exigents, exigència... Aquest és el camí.



Prometre que faràs coses és la via més recta i segura cap al fracàs, perquè quan no les facis t'ho retrauran i si les fas no seran tan miraculoses com els havies explicat. A més a més, la competència et conduirà sense remei a una subhasta electoral i acabaràs garantint als votants la Lluna de València en un cove. Com més exagerada sigui la promesa més fervor obtindràs dels teus partidaris i més impossible serà que la compleixis. Quan aquesta conducta es generalitza el resultat final és el desprestigi de la política o una cursa cega cap al populisme en què cada animalada que diguis buscarà que no es fixin en el fracàs anterior.



En canvi, si surts a la palestra i dius «exigirem!», saps que estaràs en condicions de complir-ho, perquè exigir és de franc. Fixa't que no estàs prometent cap realització. No garanteixes que la teva exigència serà atesa per aquell a qui es presenta; només promets que la presentaràs. I això ho pots complir amb una gran facilitat. N'hi ha prou amb una declaració, una moció parlamentària, una carta als organismes superiors del món mundial, encapçalades per la fórmula «com a representants de la ciutadania, exigim...» i ja has complert. Ho pots fer per internet mentre endrapes una pizza.



Quan arribin eleccions n'hi haurà prou que les teves exigències siguin més abraonades i satisfactòries que les dels rivals. Si ells prometen exigir un referèndum d'autodeterminació tu exigiràs que el Govern espanyol proclami directament la independència de Catalunya, sense consulta ni res, només perquè ho dius tu amb l'aval democràtic dels teus votants. Si ells prometen exigir la jubilació als seixanta anys, tu exigiràs per a cada jubilat un xalet a la costa o a la Cerdanya, a escollir. I si t'elegeixen compliràs honestament la teva promesa: exigiràs i exigiràs i res no aconseguiràs, però la culpa no serà teva, sinó dels que no atenen les justes demandes.