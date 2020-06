Ser idiota no és només qüestió d'edat

Salut té por de l'actitud «relaxada» dels joves, aquests arrauxats de 15 a 25 anys que no tenen res al cap i que l'únic que volen és trobar-se, tocar-se i abraçar-se. S'han convertit, en aquests dies que el fantasma del rebrot ens vigila a cada cantonada, en els enemics número1 del perill d'una segona onada de contagis que podria arribar a final de juliol. Perquè majoritàriament, si es contagien, seran asimptomàtics i expandiran aquest mal bitxo silenciosament... Aquest és l'escenari que Salut Pública intueix a l'horitzó per avisar que ningú no s'estra-nyi si el llop torna a treure el cap.

Els adolescents van ser els damnificats més oblidats dels dies de confinament en una edat en què la gasolina que els mou són els amics a qui, únicament, podien saludar, com la resta, a través de les pantalles. Les franges de desconfinament els van situar en terra de ningú -o massa grans o massa petits- però, com la gran majoria de la població, van respectar les mesures. Focalitzar en els adolescents i joves un possible rebrot per la seva actitud és un escenari tan plausible com fer-ho en trobades de persones adultes confitades en terrasses plenes. Que se'ls ha de conscienciar més? Possiblement. Però ser insolidari, irrespectuós i inconscient no és patrimoni juvenil. La idiotesa, com bé sabem, no és només qüestió d'edat.