El sisè alcalde

Manresa tindrà avui el seu sisè alcalde de la democràcia, i el primer d'ERC en 84 anys. En el precís moment que rebi la vara de comandament, Marc Aloy ja haurà entrat en la història d'una ciutat mil·lenària. Tanmateix, aquest moment dolç es produeix en un context que no l'hi posarà gens fàcil. Ja per començar, la presa de possessió serà la primera que no tindrà tots els grups municipals per l'absència del PSC, contrari a com s'ha plantejat l'acte. Es fa evident des del primer dia que el potencial de desacord que genera la gestió de l'epidèmia és enorme. La ciutat i el país avancen cap a una crisi econòmica i social extraordinària que exigirà el màxim al nou batlle. El desafiament serà majúscul. Aloy necessitarà totes les qualitats d'un bon alcalde, ampliades per l'exigència del moment i sense temps per aprendre'n. Però el repte no el té ell sol. El repte el té tot Manresa i, per tant, les altres forces polítiques i les organitzacions ciutadanes estan obligades a posar-hi tot el que puguin de la seva part. El nou alcalde tindrà la greu responsabilitat de liderar amb intel·ligència i diàleg un gran esforç que hauria de ser de tots, i pel bé de tots.