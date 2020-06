Sobreviure a la vida

May I Destroy You («Podria destruir-te») és la sèrie que explica aquest i altres dilemes. Escrita i dirigida per la seva protagonista, Michaela Coel, està produïda per la BBC i a Espanya es pot veure a HBO. Com ho va ser Fleabag, també de la BBC, la sèrie explica sense embuts la realitat d'alguns joves millennials, així com el sentit de l'amistat, l'amor o els diners d'aquesta nova generació que intenta fer de tot sense tenir gairebé de res.

La sèrie podria catalogar-se com a comèdia, drama i misteri. L'espectador va seguint els passos d'Anabella aquella nit i d'altres, a través de flashbacks que permeten reconèixer la personalitat i les febleses de la protagonista, acostumada a fer salts cap endavant, moltes vegades, amb els ulls tancats. Com tothom, Anabella sobreviu a la vida que ha triat, amb les coses positives i les negatives. No obstant això, també descobreix que les seves eleccions no ho són tot, perquè l'abús mai és culpa de la víctima. Coel es va basar en la seva experiència per escriure el guió de la sèrie, ja que va patir una agressió sexual quan tenia 28 anys.

Michaela Coel va saltar a la fama per encarnar Tracey a la sèrie Chewing Gum, escrita per ella, que explora la necessitat de conèixer món d'una tímida jove. Coel, d'ascendència ghanesa, ha aparegut en sèries com Black Mirror i Black Earth Rising i també ha guanyat tornejos de poesia improvisada.

Un altre dels aspectes a tenir en compte de la sèrie és la presència de persones racialitzades, una cosa mai vista en una sèrie de la BBC. També és una cosa nova a Espanya, on col·lectius immigrants i racialitzats no obtenen ni papers secundaris en sèries de televisió. No passen dels extres d' Aída.

Si volen conèixer Arabella i els seus amics només han de prémer sobre la casella de May I Destroy You a HBO. L'inconvenient és que només hi ha un capítol nou a la setmana.