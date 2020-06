Torra, contra Hegel i Marx

Les restriccions es van aixecant. Els cuiners tornen als fogons i els nens, als parcs. Els amics se citen en revetlles amb aroma de pólvora i salnitre, però tot continua embolicat en un halo fantasmagòric. És difícil desprendre's de la pell de la irrealitat.

El món convulsa. La pandèmia omple els cementiris i propulsa una depressió econòmica que farà història. L'emperador d'Occident és una broma de mal gust, un esperpent davant el desafiament geoestratègic, econòmic, tecnològic i cultural d'Orient. Europa intenta esmenar la seva insolidaritat punyent de l'última dècada i mitja. La patronal i els sindicats espanyols fan vots per un compromís social i Sánchez amplia, mal que bé, el seu marge hipotètic d'aliances de cara als pressupostos de la reconstrucció. A Catalunya, el president d'una Generalitat trencada i fossilitzada des de molt abans de l'eclosió del virus es regira inquiet. Torra posa pressió a ERC i treu del calaix de les grans idees... ¡un altre referèndum! ¿Què pot sortir malament?

La història, com va establir el filòsof alemany Hegel, mostra una marcada tendència a repetir-se. El seu compatriota Marx el va esmenar després a El 18 brumari de Louis Bonaparte amb la idea que la història passa la primera vegada en forma de tragèdia i es repeteix amb formes de farsa. Però cap dels dos alemanys universals va apuntar que la història pot passar la primera vegada com a farsa i la segona, també. Torra ha desenquadernat de cop Hegel i Marx.

A Catalunya no hi ha Govern, hi ha propaganda. Això no és un efecte sobrevingut del coronavirus: és el menú del dia des de fa gairebé una dècada. La tardor portarà eleccions autonòmiques. Abans d'acabar amb Hegel i Marx, Torra havia suggerit a alguns líders de l'oposició que no esperarà a la ratificació de la seva condemna per cridar a les urnes. Fins aleshores, i probablement després, també menú del dia i ració doble.