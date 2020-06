El turisme rural està davant d'una op0rtunitat per sortir de la pandèmia amb menys perjudicis dels previstos en el conjunt del sector turístic. Les característiques de les estades en cases rurals, en entorns naturals, poc massificats i tranquils, faciliten que s'incrementi l'interès per aquesta experiència vacacional en els temps de la covid. Encara que no hi ha dades de l'ocupació actual del sector agroturístic de la Catalunya Central, els professionals pronostiquen que durant el juliol es pot arribar a ocupar el 80% dels equipaments turístics i que el mes d'agost aquest percentatge s'incrementi encara deu punts. Això suposaria una ocupació, especialment el juliol, superior a la dels darrers períodes estivals. Cal tenir present que durant dos mesos el turisme rural ha estat tancat, com la majoria de l'economia del país, però una represa ràpida i enèrgica donaria un impuls a un sector econòmic que a la Catalunya Central té molt marge encara per recórrer. L'aposta obligada postcovid pels viatges interiors pot jugar a favor del territori. Cal aprofitar-ho.