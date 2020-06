diners i mestres

El Govern de la Generalitat –el vicepresident, la consellera de Salut i el conseller d'Ensenyament, tots d'ERC– va comparèixer ahir per anunciar que el curs que ve les classes seran presencials al sistema escolar i es contractaran cinc mil professors amb una inversió de 370 milions. El president, Quim Torra, va engruixir la xifra i, sobretot, va elevar la quantitat de professors en uns quants milers. Sigui com sigui, davant la incògnita del que passarà la temporada que ve –no es pot donar per suposat ni que hi haurà rebrots massius ni el contrari– és correcte plantejar un curs normal amb precaucions especials. Però que això sigui possible i que es faci bé no és només qüestió de diners. Cal, en primeríssim lloc, que els mestres estiguin disposats a posar-hi el coll, cosa que requereix dues coses: que la Generalitat faci molt bé la seva feina i que els mestres, amb la planificació i gestió que necessiten, demostrin el seu compromís. I en segon lloc caldrà trobar aquests milers de mestres sense haver de rebaixar gaire la competència professional exigible. Els diners són molt importants, però en temps de tràngol no ho són tot.